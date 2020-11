COD Modern Warfare e Warzone: attesa una patch da 33GB, preload su PS4

L'universo di Call of Duty Modern Warfare è in continua espansione, e con esso quello di Warzone, che nelle prossime settimane si evolverà per integrarsi in Call of Duty Black Ops Cold War. Per questo motivo, Infinity Ward pubblica patch a cadenza regolare, che hanno fatto accrescere a dismisura la grandezza complessiva del pacchetto.

Ebbene, preparatevi, ce n'è un'altra all'orizzonte. Stando a quanto rivelato da CharlieIntel, nella notte alcuni giocatori hanno visto partire il pre-load dell'aggiornamento 1.29 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone: il pacchetto pesa ben 33 GB, e verrà installato la prossima settimana in concomitanza con la pubblicazione effettiva dell'update. Le note della patch non sono ancora state rese pubbliche, pertanto non abbiamo informazioni ufficiali sui contenuti e gli aggiustamenti previsti. Secondo alcuni, in ogni caso, si tratterebbe di una patch preparatoria alla Stagione 7, il cui debutto è fissato alla fine del mese di novembre. Un giocatore in particolare afferma d'aver individuato la pistola di Makarov.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Nel frattempo, l'intero franchise di Call of Duty ha raggiunto quota 111 milioni di giocatori attivi. Merito dell'incredibile successo di Warzone, che ha anche invogliato numerosi giocatori ad acquistare l'esperienza premium di Call of Duty Modern Warfare, divenuto il gioco della serie venduto più velocemente di sempre.