COD Modern Warfare e Warzone su PC: come liberare spazio eliminando Campagna e Spec Ops

I vostri SSD e hard disk stanno implorando pietà per le imponenti dimensioni dei file d'installazione della versione PC di Call of Duty Modern Warfare e Warzone? Nessun problema, poiché da oggi l'installazione modulare dello shooter in prima persona è disponibile anche su PC, ecco come sfruttarla al meglio.

Nel caso in cui fosse per voi la prima installazione, vi verrà chiesto al momento dell'avvio del download quali componenti scaricare: in questo menu potete mettere la spunta sulle modalità che vi interessano ed avere in tempo reale un'anteprima di quale sarà lo spazio totale occupato in memoria. Se invece il gioco è già sul vostro PC potete procedere alla disinstallazione delle modalità che non avete intenzione di giocare. In questo caso occorre avviare Battle.net, selezionare Call of Duty Modern Warfare nella colonna a sinistra e poi cliccare su "Opzioni" nella scheda del gioco per accedere al menu chiamato "Modifica installazione". Così facendo vi apparirà a schermo un menu attraverso il quale decidere sempre tramite delle spunte quali contenuti tenere e quali rimuovere tra Campagna, Multigiocatore e Operazioni Speciali (Warzone non può essere rimosso).

