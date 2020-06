COD Modern Warfare e Warzone: peso e installazione dell'update per la Stagione 4 Reloaded

Con l'arrivo della modalità a 200 giocatori di Call of Duty Warzone, per gli appassionati di Modern Warfare e del nuovo sparatutto battle royale di Activision è giunto il momento di effettuare un ulteriore aggiornamento: ecco tutte le informazioni sul peso e sulle modalità di download dell'update.

Dalle pagine del sito ufficiale di Call of Duty, Infinity Ward spiega che l'aggiornamento Reloaded della Stagione 4 avrà una dimensione che oscillerà tra i 22 e i 36 GB in base alla propria piattaforma d'elezione. Su console, sarà poi necessario effettuare il download secondario di ulteriori 3,5 GB di dati e riavviare il gioco per poter riavere accesso alle lobby delle modalità multiplayer di Warzone e Modern Warfare.

Su PS4 e Xbox One, i giocatori di Call of Duty Modern Warfare possono anche disinstallare e rimuovere altri pacchetti di dati (come le Operazioni speciali). Una volta completato l'aggiornamento per la Stagione 4 Reloaded, Activision promette che "l'impronta digitale complessiva della versione completa di Modern Warfare (e quindi comprensiva di COD Warzone, ndr) dovrebbe aumentare minimamente".

Per i giocatori di Call of Duty Warzone che si cimentano esclusivamente con le sfide del nuovo battle royale gratuito di Activision, invece, la dimensione del file di download dovrebbe aggirarsi tra i 22 e i 30 GB: in questo caso, però, una volta effettuata l'installazione dell'update si dovrebbe assistere a una riduzione dello spazio occupato complessivamente sull'hard disk del proprio sistema preferito tra PC, PlayStation 4 e Xbox One.