COD Modern Warfare e Warzone: Rovazzi racconta come è finito nel videogioco

Ce ne eravamo già accorti lo scorso mese, quando sono stati pubblicati i primi render di un nuovo Operatore di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ma oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Fabio Rovazzi interpreta Sergio “Morte” Sulla, nuovo personaggio in arriva nell'accoppiata di FPS targata Actvision e Infinity Ward.

Morte è descritto come un abile soldato che ama il Vecchio West e ha regole molto chiare su ciò che è giusto e sbagliato. Cresciuto a Salerno, si è arruolato nell'esercito all'età di 18 anni, per poi entrare nel leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. A coronamento di una grande carriera, è stato selezionato dal Warcom, dove si è unito alla fazione della Coalizione.

Come ha fatto Fabio Rovazzi a finire in un videogioco? Il ventiseienne milanese ce lo ha raccontato in un nuovo video che ha pubblicato sul suo canale YouTube personale. Tutto è cominciato l'anno scorso al Lucca Comics & Games, dove ha conosciuto Bernardo Antoniazzi di Infinity Ward. Lo sviluppatore gli ha confidato che mentre lavora a Call of Duty Modern Warfare, si diverte ad inserirsi nel videogioco. Non a caso, nella missione della campagna ambientata a Piccadilly Circus ci sono molti personaggi non giocanti con le sembianze di "Bernie". Così, quando lo sviluppatore gli ha proposto di fare la stessa cosa, Rovazzi non se l'è fatto ripetere due volte ed è volato a Los Angeles, verso il Capture Studio di Activision. Per il resto della storia, vi rimandiamo al video in apertura di notizia, che risulta essere molto interessante anche per tutti coloro che sono curiosi di scoprire come viene creato e animato un personaggio poligonale. Buona visione!

A proposito del gioco... avete notato che ieri sono stati rimossi tutti i veicoli da Call of Duty Warzone?