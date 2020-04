COD Modern Warfare e Warzone: la Season 3 è ufficialmente disponibile

L'attesa è finalmente giunta al termine ed è ora possibile scaricare il corposo aggiornamento che porta in Call of Duty Modern Warfare e nella sua battle royale Warzone la Stagione 3.

L'aggiornamento ha un peso superiore ai 10GB e le sue dimensioni variano in base alla piattaforma di riferimento. Tra le principali novità di questa stagione non troviamo solo nuove armi gratuite, nuove mappe e svariate novità in Warzone, ma anche delle importanti modifiche al gameplay che puntano a bilanciare meglio l'esperienza della modalità free to play. Negli ultimi giorni sono infatti stati in molti a lamentare problemi con i progetti personalizzati di COD Warzone, i quali davano di fatto un vantaggio ai giocatori spendaccioni: aggiornando il titolo all'ultima versione è stato quindi incrementato il costo del lancio delle casse d'equipaggiamento a 10.000 dollari, così da rendere ancor più difficile entrare in possesso dei propri loadout personalizzati.

Va precisato che non ci sono state interruzioni del funzionamento dei server ed è ora possibile scaricare l'aggiornamento e gettarsi subito nella mischia sia delle modalità multigiocatore online sia delle cooperative.

