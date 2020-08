COD Modern Warfare e Warzone: la skin Velikan ha una data d'uscita

Activision ha appena annunciato che Velikan, il nuovo operatore della Shadow Company della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, sta per approdare nel negozio dello sparatutto.

A partire da domani sera, al consueto reset settimanale delle ore 19:00,i giocatori potranno acquistare il bundle di Velikan al prezzo di 2.400 Punti COD, l'equivalente di 24 euro in microtransazioni.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel pacchetto:

Megalith: skin leggendaria dell'operatore Velikan

Trencher: progetto leggendario per mitragliatrici leggere

Excavator: progetto leggendario per fucile a pompa

Evil Intentions: frase epica

Mars: clacson per veicoli epico

Take a bow: esecuzione epica

Sullen: skin per veicoli epica

Masked Out: ciondolo per armi epico

Shadow Dweller: biglietto da visita epico

Pay in Blood: spray epico

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra l'aspetto della skin e di tutti gli altri accessori presenti nel DLC a pagamento, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato messo in vendita il bundle Armiere prestigioso di COD Modern Warfare e Warzone, contenente una speciale skin di Mace.

