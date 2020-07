COD Modern Warfare e Warzone: spunta un treno nel teaser della Stagione 5

Nel corso di una delle sue ultime trasmissioni su Twitch, il pro player del FaZe Clan Nick Kolcheff (meglio conosciuto come Nickmercs) ha mostrato un video teaser di Call of Duty Modern Warfare e Warzone che, a suo dire, gli sarebbe stato inviato da Activision per anticipare le sorprese in arrivo durante la Stagione 5.

La breve clip proposta in streaming dal giocatore professionista e creatore di contenuti del FaZe Clan immortala la cabina di guida di un treno e un elicottero che sfreccia sui binari di una stazione ferroviaria, presumibilmente ambientata nella mappa di Verdansk che fa da sfondo alle sfide battle royale gratuite di Call of Duty Warzone.

Il video in questione riporta in sovraimpressione anche la data del 5 agosto: l'indicazione offerta dal teaser potrebbe riguardare sia il giorno di lancio della Stagione 5 di COD Warzone e Modern Warfare o, come suggerito da altri rumor circolati in rete nelle scorse settimane, il reveal di Call of Duty 2020.

Nei giorni scorsi, i dataminer di Modern Warfare e Warzone hanno rintracciato dei file nascosti che riferiscono l'ingresso dei treni, con tanto di tunnel e scenari sotterranei (magari interconnessi ai bunker di Warzone?) nell'esperienza ludica e contenutistica del kolossal sparatutto di Activision.