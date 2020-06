COD Modern Warfare e Warzone, Stagione 4: come sbloccare gratis Fennec e CR-56 AMAX

Come ormai da tradizione, anche nella Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono state introdotte due armi che possono essere sbloccate in maniera completamente gratuita. Parliamo nello specifico di Fennec e CR-56 AMAX.

Entrambe le nuove armi fanno parte delle ricompense gratuite del pass stagionale e, di conseguenza, per aggiungerle alla vostra collezione e utilizzarle nelle classi personalizzate non dovete far altro che giocare qualsiasi modalità multigiocatore, coop o battle royale per salire di livello. La mitraglietta Fennec si può ottenere al raggiungimento del livello 15 del pass, invece il fucile d'assalto CR-56 AMAX richiede uno sforzo aggiuntivo dal momento che rappresenta la ricompensa del livello 31. Se volete assolutamente avere tutte le armi dello sparatutto, vi consigliamo caldamente di completare almeno i primi 31 livelli del pass, poiché dalla Stagione 5 in poi queste armi potranno essere completate solo ed esclusivamente tramite delle sfide che, il più delle volte, sono quasi impossibili da portare a termine in Warzone.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una pratica guida con tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 4 di COD Modern Warfare e Warzone.