COD Modern Warfare e Warzone, Stagione 4: guida alle ricompense gratis del pass

Da oggi è ufficialmente disponibile la Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, la quale ha portato numerose novità all'interno dello sparatutto targato Activision. Come in ogni stagione che si rispetti, anche un nuovo Pass Stagionale ha fatto il proprio debutto e al suo interno vi sono anche numerose ricompense gratuite.

Ecco di seguito tutte le ricompense e il livello da raggiungere per sbloccarle:

Livello 1: progetto raro "Insensibile per la pistola 1911

progetto raro "Insensibile per la pistola 1911 Livello 6: 100 Punti COD

100 Punti COD Livello 11: adesivo raro "Geniere"

adesivo raro "Geniere" Livello 15: mitraglietta "Fennec"

mitraglietta "Fennec" Livello 21: progetto leggendario "Sguardo fisso" per fucile d'assalto Golf

progetto leggendario "Sguardo fisso" per fucile d'assalto Golf Livello 24: portafortuna raro "Sacrificabile"

portafortuna raro "Sacrificabile" Livello 28: spray raro "Ombre di granate"

spray raro "Ombre di granate" Livello 31: fucile d'assalto "CR-56 AMAX"

fucile d'assalto "CR-56 AMAX" Livello 34: orologio leggendario "Minimappa"

orologio leggendario "Minimappa" Livello 37: emblema epico "Il dado è tratto"

emblema epico "Il dado è tratto" Livello 29: skin veicolo epica "Eagle Rock"

skin veicolo epica "Eagle Rock" Livello 44: adesivo raro "Sotto copertura"

adesivo raro "Sotto copertura" Livello 48: 100 Punti COD

100 Punti COD Livello 55: progetto leggendario "Martelletto" per pistole Echo

progetto leggendario "Martelletto" per pistole Echo Livello 61: spray raro "Amore immortale"

spray raro "Amore immortale" Livello 64: biglietto da visita leggendario "Bella serata"

biglietto da visita leggendario "Bella serata" Livello 67: emblema raro "Razzo a segno"

emblema raro "Razzo a segno" Livello 72: adesivo raro "Triste realtà"

adesivo raro "Triste realtà" Livello 77: biglietto da visita epico "Elicottero abbattuto"

biglietto da visita epico "Elicottero abbattuto" Livello 81: progetto leggendario "Ruscello" per fucile di precisione Bravo

progetto leggendario "Ruscello" per fucile di precisione Bravo Livello 84: portafortuna epico "Fumante"

portafortuna epico "Fumante" Livello 88: spray raro "A disposizione"

spray raro "A disposizione" Livello 94: emblema leggendario "Blasonato"

emblema leggendario "Blasonato" Livello 98: 100 Punti COD

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su come completare il Contratto Contrabbando in Call of Duty Warzone, grazie al quale si può ottenere gratis un progetto leggendario.