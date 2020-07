COD Modern Warfare e Warzone: la Stagione 5 si presenta in un trailer!

A meno di una settimana dal lancio fissato per mercoledì 5 agosto, Infinty Ward ha fatto una sorpresa a tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Warzone pubblicando il primo trailer della Stagione 5!

Il filmato fornisce un assaggio dei contenuti inediti che verranno introdotti in occasione del nuovo percorso stagionale, a partire dalla fazione Shadow Company, nella quale militano i tre nuovi Operatori: Rozlin "Roze" Helms, Velikan e Marcus "Lerch" Ortega. La Shadow Company è stata introdotta per la prima volta alla fine della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, ed è guidata dal Generale Shepherd, che poi si è rivelato essere un traditore.

Il trailer, inoltre, fornisce qualche indizio sui cambiamenti alla mappa: il Verdansk Stadium di Call of Duty Warzone, ad esempio, ricopre un ruolo rilevante, avvalorando le speculazioni sull'apertura dello stadio in occasione della Stagione 5. D'altronde, sono stati gli stessi sviluppatori a suggerirlo ieri scrivendo sui propri profili social le seguenti parole: "Se lo stadio avesse un nome, quale sarebbe? Le nostre porte sono aperte a suggerimenti". Il trailer si sofferma inoltre sulla stazione dei treni per un paio di secondi, rafforzando i rumor che vogliono l'arrivo di un treno sulla mappa di Warzone.

Ulteriori dettagli sui contenuti li scopriremo sicuramente nei prossimi giorni. Call of Duty Modern Warfare è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. La sua costola free-to-play, Warzone, è disponibile gratis sulle medesime piattaforme. La Stagione 5 aprirà i battenti il prossimo 5 agosto.