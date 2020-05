COD Modern Warfare e Warzone: tornano Shipment, Malloppo Trio e Doppi XP

Si aggiornano anche oggi le playlist di Call of Duty Modern Warfare e le modalità di Warzone, grazie alle quali sarà possibile cimentarsi in alcune speciali modalità per i prossimi sette giorni.

Per quanto riguarda la battle royale, l'unica novità riguarda Denaro Sporco, ovvero una variante di Malloppo per gruppi da tre giocatori in cui tutto il denaro in possesso degli utenti cade a terra al momento della loro morte. Il multiplayer classico si è invece aggiornato con l'amatissima Shipment 24/7, mappa presente in esclusiva nella playlist e non è accompagnata dalla solita Shoot House. Tra le altre modalità del multigiocatore troviamo poi la Guerra Terrestre senza veicoli corazzati, lo Scontro a base di progetti personalizzati e Gioco delle armi furioso.

Il team di sviluppo ha inoltre deciso di dare ai giocatori un'altra opportunità di ottenere al doppio della velocità punti esperienza del profilo, punti esperienza delle armi e punti esperienza del Pass Stagionale. Il bonus in questione sarà valido per i prossimi tre giorni, durante i quali potreste approfittare per giocare in Shipment per accumulare un bel po' di uccisioni e velocizzare il raggiungimento del livello 100.

Avete già sbloccato i DLC esclusivi di COD Modern Warfare e Warzone grazie a COD Mobile?