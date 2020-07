COD Modern Warfare e Warzone: tornano gli XP Doppi per tutto il weekend

Dopo un disastroso weekend di XP Doppi per Call of Duty Modern Warfare e Warzone, Infinity Ward è pronta a dare il via ad un nuovo fine settimana con un boost attivo per i punti esperienza dello sparatutto.

L'ultima volta non sono infatti stati assegnati correttamente i punti esperienza guadagnati dai giocatori nel corso del weekend e, per farsi perdonare, il team di sviluppo ha annunciato un nuovo evento che farà sicuramente piacere a tutti quei giocatori che hanno bisogno di recuperare qualche livello del Pass Battaglia o di potenziare alcune delle armi presenti nella propria armeria. L'evento a tempo riguarda infatti qualsiasi tipo di punti esperienza, ovvero quelli delle armi, del pass stagionale e del profilo (che vi ricordiamo servono a sbloccare sfide extra con moltissimi XP in palio).

L'evento in questione partirà domani, venerdì 17 luglio 2020, alle ore 19:00 e terminerà alla stessa ora del prossimo martedì. Durante questi giorni i giocatori del multiplayer classico potranno anche giocare in playlist come Shoot House 24/7 e Cheshire Park 24/7 oltre al Gioco delle Armi in versione Realismo. Chi preferisce Warzone, la componente free to play, potrà cimentarsi in due diverse modalità per squadre da tre giocatori: la classica battle royale e Malloppo.

