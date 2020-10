COD Modern Warfare e Warzone: weekend a doppi XP su PS, PS4 e Xbox Onee

Vi siete lanciati a capofitto nei nuovi contenuti della Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone e non vedete l'ora di salire di livello per sbloccarne di nuovi? Buone notizie, Infinity Ward e Activision hanno appena dato il via ad un weekend all'insegna dei doppi punti esperienza!

Il bonus sarà attivo in tutte le modalità di gioco fino a lunedì 5 ottobre. In sostanza, potete guadagnare il doppio dei punti esperienza per gli Operatori, il doppio dei punti esperienza per le armi e, soprattutto, progredire con velocità doppia del Battle Pass della Stagione 6. In questo modo potrete salire di livello più rapidamente e sbloccare presto le tante novità introdotte la scorsa settimana, tra le quali spiccano il fucile di precisione SP-R 208 (livello 15) e il fucile d'assalto AS-VAL (livello 31). Quest'ultimo è divenuto tristemente celebre negli ultimi giorni a causa di un grave glitch, che consente ai suoi proiettili di attraversare tutte le pareti quando c'è l'accessorio Proiettili SSP equipaggiato. Ci aspettiamo un intervento di Infinity Ward da un momento all'altro.

Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente in Call of Duty Modern Warfare e Warzone è stato lanciato il nuovo bundle con i Mastini Infernali chiamato Undead Forces.