COD Modern Warfare X Black Ops: un evento imminente svelerà Call of Duty 2020?

Quest'insolita stagione estiva costellata da una moltitudine di eventi digitali non sembra aver ancora esaurito le sue carte, eppure Activision non si è ancora sbilanciata con il tanto atteso annuncio del nuovo capitolo della serie Call of Duty per il 2020, che secondo molti segnerà il ritorno della saga Black Ops.

Da mesi si vocifera del possibile reveal con un evento in-game all'interno di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, dal momento che alcune basi sono già state gettate - citiamo, ad esempio, i bunker, le testate nucleari e altri elementi tipici della Guerra Fredda, tematica cara alla serie Black Ops. Mentre in rete emergevano riferimenti su un certo Call of Duty: Black Ops CIA, i data miner hanno trovato degli interessanti indizi su un evento crossover che sembra pronto a prendere il via in Call of Duty Modern Warfare e Warzone, mediante il quale potrebbe essere rivelato Call of Duty 2020.

Di quali indizi parliamo? Tanto per cominciare, nei file di gioco sono state trovate le linee vocali del Sergente Frank Woods, noto volto di Black Ops, che anticipano il suo debutto in qualità di Operatore. Come se non bastasse, Woods appare anche in un post ufficiale con il quale l'account di Instagram ha festeggiato il raggiungimento dei 10 milioni i seguaci. Nel frattempo, Infinity Ward sta anticipando grossi cambiamenti in vista della Stagione 5, come un treno e la distruzione dello stadio causata da una testate nucleare.

Insomma, tutti gli indizi sembrano puntare ad una convergenza tra le due serie - Modern Warfare e Black Ops - volta all'annuncio del nuovo episodio del 2020. La Stagione 5 comincerà agli inizi di agosto: probabilmente non dovremo attendere ancora molto per saperne di più!