COD Modern Warfare Zombies: open world, non morti e Ray Gun nel nuovo video gameplay

Ribattezzata da Activision in Call of Duty Modern Warfare Zombies (o MWZ), la nuova modalità open world dello sparatutto è stata mostrata per la prima volta in assoluto durante il COD Next. A distanza di qualche ora dalla fine dell'evento, possiamo anche vedere un filmato di gameplay catturato da chi ha preso fisicamente parte alla presentazione.

Il video, della durata di circa 20 minuti, consente di comprendere alla perfezione la struttura di questa modalità, che vi ricordiamo prevede la partecipazione di ben 24 giocatori che possono decidere se collaborare o agire per conto proprio. La mappa in cui sarà ambientato il gioco sarà Urzikstan, che sarà disponibile anche in Warzone: all'interno dell'area, vi saranno zone di difficoltà variabile e i giocatori dovranno procedere con la pulizia di queste zone dalla presenza di mercenari, zombi e boss. La presenza di uno zaino conferma inoltre che MWZ sarà pressoché identico a DMZ (di cui ricorda anche il nome), sebbene in questo caso la componente PvP venga a mancare. Nel corso del filmato possiamo anche vedere che torneranno le armi speciali di Zombies come la Ray Gun, che permette di eliminare con grande facilità le orde di infetti che popolano la mappa.

Prima di lasciarvi al video gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il trailer d'annuncio della modalità Zombies di COD Modern Warfare 3.