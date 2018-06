COD MW Remastered è la nuova offerta della settimana sul PS Store, nuovi sconti sui DLC

La nuova offerta della settimana proposta sul PlayStation Store è dedicata a Call of Duty: Modern Warfare Remastered, permettendo agli utenti PS4 di recuperare il titolo con uno sconto del 52%. Disponibili anche una serie di nuove offerte per i contenuti aggiuntivi.

Da oggi e fino alle 12:59 del 14 giugno, Call of Duty: Modern Warfare Remastered per PS4 può essere acquistato sul PlayStation Store a 18,99 euro invece di 39,99 euro, con un risparmio complessivo di 21 euro sul prezzo di listino. Nel caso vogliate ottenere l'esperienza di gioco completa, è disponibile anche il Pacchetto Mappe Varietà per COD MW Remastered, proposto per l'occasione a 7,96 euro invece di 14,49 euro (il map pack aggiunge le mappe Creek, Broadcast e Chinatown).

A proposito di contenuti aggiuntivi, sul PlayStation Store sono arrivati anche una serie di nuovi sconti a tema, consentendo di acquistare in saldo espansioni e pacchetti extra di titoli come Battlefield 1, Fallout 4, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Dark Souls 3 e Injustice 2. A questo indirizzo trovate l'elenco completo con tutte le offerte dedicate ai DLC.

Approfitterete delle nuove promozioni per fare qualche acquisto sul PlayStation Store? Nel frattempo ricordiamo che i nuovi giochi di giugno proposti con il PS Plus sono disponibili al download per tutti gli abbonati al servizio.