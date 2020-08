COD MW e Warzone: in arrivo la nuova skin di Mace e una playlist senza killstreak

Il sito ufficiale di Call of Duty Modern Warfare e Warzone si è appena aggiornato con un post che svela tutte le novità in arrivo in questa seconda settimana della Stagione 5.

Per quello che riguarda il multiplayer classico, i giocatori potranno provare una modalità a tempo chiamata Bare Bones: in questa playlist non è possibile utilizzare Potenziamenti da Campo, equipaggiare Perk o attivare Serie di Uccisioni. Ad accompagnare questa modalità troviamo l'amatissima Shoot the Ship, ovvero la playlist dedicata esclusivamente alle mappe Shipment e Shoot House, ideale per chiunque debba recuperare qualche vecchia arma stagionale completandone la relativa sfida. Gli utenti di Warzone potranno continuare a giocare la modalità Mini Royale oltre a Stimulus Solo (permette di rientrare se si possiede il giusto quantitativo di denaro), Coppie, Terzetti a Squadre e Malloppo a Squadre. Nel negozio di gioco verrà inoltre messa in vendita una variante di Mace con alcuni pezzi d'equipaggiamento dorati, inclusa la maschera.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro articolo su tutte le novità della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Sapevate che è ora possibile ottenere delle maschere antigas d'oro in COD Warzone?