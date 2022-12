COD MW2 2 e Warzone 2.0 avranno solo 5 stagioni: il nuovo capitolo nel 2023 è confermato?

Activision e Infinity Ward hanno diffuso nuovi dettagli sul supporto post-lancio gratuito di Call of Duty Modern Warfare 2, dando il via ad una serie di speculazioni sul prossimo capitolo della serie principale.

Nel corso di una sorta di video-documentario incentrato sulla creazione di Atomgrad, il primo raid cooperativo di Call of Duty Modern Warfare 2, è stato confermato che lo sparatutto in soggettiva riceverà un totale di cinque stagioni. Tale dettaglio implica che il supporto del gioco avrà una durata pressoché identica a quella di Vanguard, lasciando intuire che nel corso del prossimo anno assisteremo alla pubblicazione di un nuovo capitolo.

Stando agli insider, ciò non esclude la possibilità che sia in arrivo una sorta di grossa espansione dell'ultimo episodio, sebbene sia possibile che Activision decida di venderlo come un episodio stand alone che godrà del suo supporto post-lancio e delle sue stagioni, condivise con Warzone 2.0. Insomma, con le ultime dichiarazioni degli sviluppatori le certezze sull'arrivo di un'espansione iniziano a vacillare e bisognerà attendere notizie ufficiali da parte del publisher per scoprire come proseguirà la serie.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che mancano poche ore al debutto della Stagione 1 Furiosa di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, grazie alla quale arriveranno anche il raid e la mappa Shipment.