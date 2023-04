COD MW2 e Warzone 2, armi gratis: come sbloccare FJX Imperium e Cronen Squall

Da questa sera è possibile giocare i nuovi contenuti della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, la quale propone come al solito anche un Battle Pass con armi gratis. Scopriamo insieme come aggiungere entrambi gli strumenti di morte alla vostra armeria nel più breve tempo possibile.

FJX Imperium (fucile di precisione)

Probabilmente si tratta di uno dei contenuti più attesi dai giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, dal momento che questo fucile di precisione è ispirato all'Intervention, una delle armi più amate dai fan della serie Activision. Fortunatamente non sarà particolarmente difficile mettere le mani sul fucile FJX Imperium, dal momento che corrisponde alla ricompensa finale del Settore C4. Potete quindi completare tutte le ricompense dei settori C1 e C2 per poi passare al C4, il cui premio è gratuito e consiste proprio nel fucile da cecchino.

Ecco di seguito la descrizione dell'arma:

"Arma progettata per distruggere, questo fucile di precisione anti-uomo a culatta mobile è ideale per le situazioni ad alta tensione grazie ai suoi colpi .408."

Cronen Squall (fucile da battaglia)

La seconda arma della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 è invece il Cronen Squall, un fucile da battaglia letale sulle lunghe distanze. A meno che non vogliate sbloccare prima l'Intervention, potete seguire un percorso diverso nel nuovo Battle Pass e raggiungere il prima possibile il Settore C11, di cui questo fucile è la ricompensa finale. Il modo più veloce per ottenere l'arma gratis è completare i Settori C1, C3, C7 ed infine C11.

Qui sotto trovate le informazioni ufficiali sull'arma in questione:

"Fucile bullpup semiautomatico con munizioni 6.8 Wrath progettato per colpi dalla distanza e in grado di infliggere danni molto elevati."

Va precisato che è bene disabilitare la nuova funzionalità del Battle Pass che sblocca in automatico le ricompense all'ottenimento dei gettoni, poiché questa feature rallenterebbe la strada verso l'aggiunta delle armi al vostro arsenale. Sappiate inoltre che l'acquisto di bundle a pagamento nel negozio al cui interno vi sono progetti legati a queste bocche da fuoco fa sì che vengano immediatamente sbloccate sul vostro account.

Discorso simile vale per chi gioca la modalità DMZ: nel caso in cui un vostro amico dovesse lasciar cadere una delle due armi, potrete procedere con l'estrazione al fine di sbloccarla permanentemente sul vostro account. Insomma, potreste accordarvi con un amico e fare in modo che ognuno segua un percorso diverso del pass, così da scambiarsi le armi ed ottenerle il più rapidamente possibile.

Sapevate che anche l'anti-cheat di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 si è aggiornato nella Stagione 3?