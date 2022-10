COD MW2 e Warzone 2: bundle gratis e XP doppi tra i contenuti esclusivi PlayStation

Con un post pubblicato sul sito ufficiale, Activision ha svelato nel dettaglio quelli che saranno i contenuti in arrivo esclusivamente per i giocatori PlayStation di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Non ci stiamo riferendo all'Operatore Oni che sarà gratuito per tutti gli acquirenti dello sparatutto in soggettiva sulle console Sony, dal momento che si tratta di un contenuto in esclusiva temporale che tra un anno debutterà anche sulle altre piattaforme. Al centro del post, infatti, troviamo tutti quei bonus che riguardano solo gli utenti PlayStation e che garantiranno un'esperienza migliore sia in Modern Warfare 2 che nel battle royale gratis in arrivo tra un paio di settimane.

Si parte con una piccola aggiunta al Battle Pass, la cui edizione più costosa includerà anche un salto di 5 livelli per i giocatori PlayStation, così che possano partire già dal livello 25 con l'acquisto del bundle. A coinvolgere solo chi gioca su PS4 e PS5 troviamo un bonus del 25% all'esperienza ottenuta per le armi quando si gioca in compagnia di almeno un amico, fattore che contribuisce a sbloccare con maggiore facilità gli accessori per modificare gli strumenti di morte. Non mancheranno poi i Combat Pack, ovvero i pacchetti disponibili esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus e che, solitamente, vengono pubblicati all'arrivo di ogni stagione. Come già accaduto per i precedenti episodi della serie, agli utenti Sony verranno garantiti due slot aggiuntivi per la creazione di loadout personalizzati. A chiudere il cerchio troviamo eventi mensili durante i quali si potranno guadagnare punti esperienza doppi per 24 ore.

