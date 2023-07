COD MW2 e Warzone 2, non solo le skin di The Boys: i contenuti della Stagione 4 Reloaded

A pochi giorni dal debutto della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Activision ha pubblicato la roadmap con tutti i contenuti che arriveranno nei due sparatutto in prima persona.

La sezione che più salta all'occhio dell'immagina pubblicata dagli sviluppatori è quella relativa alla collaborazione con The Boys. A differenza di quanto si pensasse, non arriveranno solo i bundle operatori di Patriota, Starlight e Black Noir. In maniera molto simile a quanto accade in Fortnite Capitolo 4, il gioco accoglierà svariati contenuti legati alla serie Amazon Prime: oltre ad alcune modifiche che verranno apportate alla mappa, sarà anche possibile reperire in giro le valigette della Vought, grazie alle quali si otterranno poteri temporanei simili a quelli dei supereroi. Non mancheranno poi sfide a tempo con le quali si potranno sbloccare mimetiche gratis ispirate alla serie TV.

Arriva poi la possibilità di giocare la battle royale classica a Vondel, mappa in cui verrà implementato anche un nuovo Gulag. Verranno inoltre aggiunti l'evento pubblico Scansione Occupazione e, solo a Vondel, il potenziamento da campo D.R.P. (drone di rischieramento portatile.

I giocatori di COD Modern Warfare 2 potranno invece giocare nella nuova mappa multiplayer 6 contro 6 chiamata Vondel Waterfront e cimentarsi nell'episodio finale dell'Incursione. A prescindere dal gioco sarà infine possibile sbloccare il nuovo MX Guardian, un fucile a canna liscia.

Sapevate che non è PlayStation la piattaforma con più giocatori attivi di Call of Duty?