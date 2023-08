COD MW2 e Warzone 2: svelato il peso dell'update di oggi, arriva l'icona di MW3

A poche ore dall'inizio dell'evento di Warzone 2 dedicato al reveal di Call of Duty Modern Warfare 3, sono emersi tutti i dettagli in merito all'aggiornamento in uscita questo pomeriggio per il battle royale gratis e Modern Warfare 2.

A segnalare queste informazioni è stato l'account Twitter conosciuto come PlayStation Game Size, che si dedica all'analisi del database PlayStation alla ricerca di anticipazioni su aggiornamenti e nuove uscite. Stando agli ultimi post dell'utente, l'aggiornamento arriverà oggi, mercoledì 16 agosto 2023, alle ore 18:00 del fuso orario italiano ed avrà un peso di circa 3,2 GB.

Una delle principali novità di questo update consiste nella modifica dell'icona del gioco nella home delle varie piattaforme: dopo aver aggiornato, infatti, l'icona di Modern Warfare 2 verrà rimpiazzata dall'immagine ormai nota di MW3 che mostra il Capitano Price su sfondo rosso con alle spalle il grosso occhio sinistro di Makarov (la stessa che potete vedere in apertura della notizia).

Ovviamente all'interno dei file dovrebbero esserci anche tutti i contenuti relativi all'evento Assedio Shadow di domani, quindi non escludiamo che nelle prossime ore possa spuntare sui social qualche importante spoiler. È improbabile che riusciremo a vedere in anticipo il trailer di Modern Warfare 3, ma quasi sicuramente sapremo in anticipo come sarà strutturato l'evento e cosa accadrà domani alle 19:30.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la modalità Zombies potrebbe tornare in Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone Mobile.