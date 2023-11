COD MW3 e Warzone: dalle armi gratis all'Urzikstan, le novità della Stagione 1

Dopo aver scoperto le dimensioni del prossimo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, i giocatori dei due sparatutto Activision possono ora accedere alla roadmap completa della Stagione 1, ricca di novità per ogni singola componente degli FPS.

La prima stagione di Modern Warfare 3 segnerà l'arrivo di una consistente quantità di nuovi contenuti. Innanzitutto, Warzone verrà aggiornato con la mappa Urzikstan - che rimpiazzerà Al Mazrah - e accoglierà tutte le novità in termini di gameplay viste nell'ultimo capitolo della serie, inclusa la Tac-Stance.

Per quello che riguarda MW3, invece, tornerà la modalità Scontro 2 contro 2, al quale verrà affiancata anche Tutto o Niente. Nel corso della stagione arriveranno anche Scontro a Squadre, Quartier Generale e Infezione. Parlando invece di mappe, sin da subito si potrà giocare a Meat, Greece e Training Facility (mappa per Scontro), ma tra qualche settimana verrà sbloccata anche Rio. Il multiplayer classico verrà poi aggiornato con la modalità classificata, anch'essa in arrivo con la Stagione 1 Reloaded. Saranno invece disponibili da subito le nuove serie di uccisioni EMP e Sciame.

In Modern Warfare Zombies arriveranno invece l'arma strabiliante V-R11, nuovi progetti, missioni della storia inedite e gli Squarci dell'Etere Oscuro, ossia portali che consentiranno ai sopravvissuti di raggiungere luoghi misteriosi per superare sfide ed ottenere bottino prezioso.

Oltre all'arrivo dei livelli Prestigio, che consentiranno di superare il Livello 55, il gioco accoglierà anche nuove bocche da fuoco. Col Battle Pass si potranno ottenere gratuitamente lo Stormender, il RAM-7 e l'XRK Stalker. Solo nel corso della stagione verranno introdotti HRM-9 e TAQ Evolvere. Sempre nel pass troveremo gli operatori Nolan e Dokkaebi, ma questi saranno sbloccabili esclusivamente da coloro i quali acquisteranno la versione premium del percorso di ricompense. La skin Abolisher, invece, sarà un'esclusiva del Blackcell, ossia l'edizione più costosa del Battle Pass.

Oltre ad aver confermato l'arrivo dell'evento di Natale con mappe a tema e altri contenuti a tempo limitato, gli sviluppatori hanno annunciato che nel negozio ci saranno due eventi cross-over: uno con The Boys e l'altro con Dune Parte Due. Entrambi includeranno modalità di gioco a tempo e skin in vendita nel negozio, tra le quali vi saranno A-Train, Paul Atreides e Feyd-Rautha.

In attesa che la Stagione 6 abbia inizio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 3.