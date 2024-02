COD MW3 e Warzone: da Fortune's Keep a The Walking Dead, le novità della Stagione 2

Nel corso della serata è arrivata la tanto attesa roadmap della seconda stagione di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che sembra essere particolarmente ricca e coinvolge ogni singola componente dei due sparatutto in soggettiva.

Per quello che riguarda il multiplayer classico di Modern Warfare 3, con il lancio della Stagione 2 assisteremo all'arrivo di ben 4 mappe, alle quali se ne aggiungeranno altre tre con il mid-season update. Al lancio, saranno disponibili Stash House (6v6), Vista (6v6), Departures (6v6) ed Operation Tin Man (Modalità Guerra). Non mancano nemmeno modalità inedite, visto che potremo giocare il Gioco delle armi a squadre, la MTL Postazione Orda e Solo Cecchini. Anche Zombies si amplierà, ma per progetti, squarci e missioni della storia bisognerà attendere la Stagione 2 Furiosa.

La novità più consistente riguarda Warzone, che accoglie una versione rivisitata di Fortune's Keep, la mappa dalle dimensioni contenute che è ideale per giocare la modalità Ritorno. A tal proposito, sin da subito si potrà prendere parte alla Modalità Ritorno Classificata di Call of Duty Warzone.

Passando alle armi, il Battle Pass permetterà di sbloccare gratuitamente il BP50 e il Ram-9, invece con le sfide in arrivo successivamente si avrà accesso anche all'SDA Subverter e alla spada Soulrender. Faranno parte del pass anche la skin di Rick Grimes e Kate Laswell. La collaborazione con The Walking Dead: The Ones Who Live coinvolgerà anche una misteriosa modalità a tempo e includerà la skin di Michonne, che a differenza dell'ex sceriffo verrà venduta sotto forma di bundle nel negozio.

