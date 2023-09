COD Next: data e ora dell'evento reveal di MW3, Warzone Mobile e Zombies

A distanza di pochi giorni dalla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision ha ricordato ai suoi utenti che COD Next è sempre più vicino. Non manca molto, infatti, alla diretta streaming durante la quale potremo scoprire tutti i dettagli sul futuro dello sparatutto.

Sui canali social ufficiali, il colosso dell'industria videoludica ha ricordato agli appassionati della serie che Call of Duty Next verrà trasmesso sui canali Twitch e YouTube di COD il prossimo 5 ottobre 2023 alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Nel corso della diretta streaming potremo finalmente assistere al reveal del comparto multigiocatore online di Call of Duty Modern Warfare 3, la cui Beta in accesso anticipato avrà il via poche ore dopo su PlayStation 5.

Ma non sarà questo l'unico argomento dell'evento, visto che tale occasione verrà sfruttata per mostrare al pubblico la nuova modalità Zombies open world, le novità in arrivo su Warzone 2.0 (che potrebbe anche cambiare nome in Warzone) e i dettagli su COD Warzone Mobile, la cui uscita dovrebbe essere imminente.

In attesa di poter assistere a tutti gli annunci, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'intervista al general manager degli eSport di COD, il quale ci ha svelato numerosi dettagli sulle finali globali delle World Series of Warzone.