COD Next: tutte le novità annunciate per MW3, Zombies e Warzone Mobile

Si è da poco concluso l’attesissimo Call of Duty Next, l’evento trasmesso in diretta streaming durante il quale Activision ha fatto annunci relativi a tutti i capitoli della serie in arrivo e agli aggiornamenti per quelli già disponibili.

Il multiplayer di MW3

In maniera del tutto inaspettata, l’evento si è aperto con una lunghissima finestra dedicata ai tanti streamer e personaggi pubblici che hanno preso fisicamente parte al Call of Duty Next. Mostrando le partite nel multiplayer classico, tutte ambientate nelle storiche mappe rimasterizzate dall’originale MW2, gli sviluppatori hanno colto l’occasione per parlare dei vari aspetti del gioco, quali ad esempio la nuovissima Tac-Stance, che permette di modificare la posizione di mira e di inclinare l’arma, così da avere una maggiore precisione a corta distanza. È stato inoltre confermato che i perk saranno disponibili sin dal primo istante del match e ad ogni slot corrisponderà un pezzo d’equipaggiamento. Tra un’eliminazione e l’altra sono anche state mostrate le esclusive skin dell’Edizione Cassaforte di Call of Duty Modern Warfare 3, che sono reattive proprio come i progetti per le armi e, almeno ad una prima occhiata, sembrerebbero abbastanza vistose.

Nella seconda ora il focus è passato alle modalità di gioco, più precisamente alla nuova Cutthroat. Si tratta a tutti gli effetti di una versione rivisitata di Scontro, in cui a darsi battaglia saranno tre squadre ciascuna composta da un terzetto. L’impostazione è sempre quella a round, con la classica bandiera che appare al centro dell’arena quando la partita dura più del previsto.

MW Zombies

La seconda parte dell’evento è invece stata dedicata alla modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3, che sarà ambientata in un open world liberamente esplorabile e non avrà una struttura classica a round. Il trailer mostrato al COD Next conferma che questa nuova iterazione della modalità è una versione all’ennesima potenza di quanto visto in Outbreak. Oltre al quantitativo di non morti a schermo, aumentato notevolmente, ad essere numerosi sono anche i giocatori: a prendere parte ai match saranno infatti 24 giocatori, che verranno suddivisi in mini-team e potranno decidere se agire in autonomia o se collaborare, magari per fronteggiare i pericolosi boss visti nel filmato, alcuni dei quali sono ben noti agli appassionati di Zombies. In aggiunta ai mangiacervelli, ci saranno anche mercenari controllati dall’IA, i quali andranno a complicare ulteriormente le cose per i sopravvissuti in cerca di una via di fuga. A fare da sfondo al massacro di infetti sarà la nuova mappa di Warzone, sulla quale i giocatori dovranno paracadutarsi proprio come avviene solitamente nelle fasi iniziali di un match del battle royale.

Ovviamente la svolta open world non implica l’assenza di elementi di gameplay storici della modalità, visto che troveremo gli immancabili distributori di bevande per ottenere potenziamenti o il Pack-A-Punch per potenziare le armi e renderle più efficaci nelle orde avanzate. Nei video gameplay si sono intraviste anche armi speciali come la Ray Gun e altri strumenti di morte che permetteranno ai giocatori di eliminare senza particolari difficoltà centinaia di nemici che vagano per la mappa. Sempre a proposito di elementi imprescindibili, pare vi siano anche segreti ed easter egg sparsi in giro per l’enorme mappa. A chiudere la sfilza di novità in merito a quella che sembra essere una delle componenti più interessanti dell’intero pacchetto troviamo un bonus per gli acquirenti della Vault Edition. L'edizione Cassaforte permetterà di sbloccare un progetto per il fucile d'assalto intitolato Soul Harvester, che include un effetto speciale per i proiettili.

Il nuovo Warzone

Nel segmento dedicato al nuovo corso di Call of Duty Warzone 2.0 sembra ormai essere stato confermato il cambio di titolo, che in seguito alla chiusura del vecchio capitolo diventa semplicemente Warzone. Gli sviluppatori hanno anche parlato in maniera più approfondita della nuova mappa, che come accennato poco più sopra sarà anche al centro di Zombies: stiamo parlando dell’Urzikstan, una località ben nota a chi ha giocato le campagna degli ultimi Modern Warfare. Dopo un rapido reel che ha mostrato i numerosi punti d’interesse della mappa, che ospiterà partite da 150 giocatori, i membri del team di sviluppo hanno anche annunciato che tutte le novità in termini di gameplay che caratterizzano Modern Warfare 3 approderanno anche nel battle royale. Questo significa che anche la Tac-Stance e l’incremento di salute coinvolgeranno Warzone.

Com’è stato possibile vedere nel trailer dedicato alla nuova mappa di Warzone, le dimensioni dell’arena sono considerevoli e la densità di checkpoint è davvero elevata. È per questo motivo che gli sviluppatori hanno inserito numerosi elementi che semplificano gli spostamenti tra un luogo e l’altro: troveremo stazioni per il redeploy, funi che collegano palazzi e altri gadget simili. Ci sarà anche un treno che, come in Al Mazrah, percorrerà l’intera mappa e non solo potrà essere fermato, ma monterà anche un UAV per individuare chiunque si trovi nei dintorni del mezzo durante il viaggio. Ovviamente non manca nemmeno un nuovo Gulag a tre vie, il quale prevede anche scontri al buio: in questi casi, si combatterà con un visore notturno e la tensione sarà ancora più alta del solito.

Activision ha infine parlato del futuro del gioco gratis, specificando che nei primi mesi del 2024 arriverà un aggiornamento con la mappa Fortune's Keep, invece entro la fine dell'anno verrà reintrodotta Rebirth Island. Quando il numero delle mappe aumenterà, sarà quindi possibile diversificare la rotazione delle mappe per offrire un'esperienza di gioco sempre diversa.

Warzone Mobile

L’ultima parte dell’evento ha visto la partecipazione di alcuni membri del team di sviluppo di Call of Duty Warzone Mobile. Dopo un video che ha celebrato le 650 milioni di installazioni di COD Mobile, si è parlato del nuovo ed atteso free to play. È stato confermato che il gioco avrà la condivisione dei progressi con gli episodi per PC e console, così da consentire agli utenti di scalare più agilmente i livelli del Battle Pass ed ottenere le ricompense, che saranno uniche per tutti. Pare inoltre che il comparto grafico abbia subito dei notevoli miglioramenti rispetto a quanto visto in passato, il tutto grazie ad alcune tecnologie introdotte con i più recenti aggiornamenti nella versione disponibile in alcuni paesi. Proprio come in Warzone e MW3, anche la versione mobile avrà il pieno supporto all’armaiolo, presso il quale potremo personalizzare le varie bocche da fuoco. Come già annunciato in passato, il gioco non includerà solo la modalità battle royale, ma anche il multiplayer classico con le mappe più amate dai giocatori come Shoot House e Shipment.

Il trailer mostrato nel corso dell’evento annuncia che nel gioco sarà disponibile sin da subito Rebirth Island, la tanto amata mappa in cui si gioca principalmente la modalità Ritorno, anch’essa presente su mobile. Purtroppo, però, il filmato include anche una notizia che non farà piacere ai fan che attendevano il free to play entro la fine del 2023: gli sviluppatori hanno voluto prendersi del tempo extra per migliorare lo sparatutto, che arriverà quindi nel corso della primavera del prossimo anno.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli nelle prossime settimane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer del DLC di COD Modern Warfare 3 per i soli utenti PlayStation.