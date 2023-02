'COD su Nintendo Switch funzionerà a dovere', assicura Microsoft

Con il recente accordo tra Microsoft e la casa di Kyoto per la permanenza di Call Of Duty su Nintendo Switch, diversi utenti hanno sollevato delle preoccupazioni in merito alle performance dello sparatutto Activision sulla console. Gli ha risposto il presidente di Microsoft, Brad Smith.

Incalzato sull'argomento, Smith ha ammesso di non essere la persona più adatta a discutere pubblicamente di certi argomenti, tuttavia ha poi assicurato tutti in merito al fatto che Call of Duty funzionerà a dovere sull'ibrida di Nintendo, mettendo un punto definitivo sulla questione - almeno per il momento.

Lo sbarco del franchise di Activision sulla console della grande N, per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, arriva grazie a una partnership su base decennale tra Nintendo e il colosso di Redmond, i quali sono riusciti ad accordarsi in maniera che la versione Switch di Call Of Duty possa arrivare sugli scaffali dei negozi con le medesime funzionalità e gli stessi contenuti delle versioni per PC e home console.

Che sia proprio Call Of Duty 2023 il primo titolo della serie su Nintendo Switch? Per ora non ci è dato saperlo. Ma Jason Schreirer è sicuro che il titolo sarà un sequel di Modern Warfare II e che uscirà nel corso dell'autunno di quest'anno.