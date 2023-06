COD su Nintendo Switch, Jim Ryan di Sony ne è sicuro: 'Non avrebbe alcun appeal'

Spazio anche per Nintendo nel processo che vede coinvolti Microsoft e l'FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard. Interpellato sull'affare, oltre ad aver sottolineato che Switch non è rivale di PlayStation e Xbox, Jim Ryan di Sony si è soffermato anche su COD spiegando perché non funzionerebbe su console della Grande N.

In poche parole, per il capo di PlayStation Call of Duty fa parte di un mercato e di un'audience che ha poco e nulla da condividere con le preferenze dei giocatori Nintendo e di conseguenza non avrebbe appeal su giocatori abituati alle produzioni della casa di Kyoto. "Quello di COD è un pubblico appartenente ad un mercato molto diverso rispetto a quello Nintendo, composto da consumatori interessati a Mario e Zelda", afferma Ryan come sostegno alla sua tesi secondo la quale Nintendo Switch fa parte di un settore di mercato del tutto diverso rispetto a quello in cui si scontrano le piattaforme PlayStation e Xbox.

Per Jim Ryan, insomma, un COD su Nintendo Switch o sul suo eventuale successore non potrebbe ottenere grandi successi, in quanto non attirerebbe l'attenzione di quello specifico pubblico. Dal canto suo, Microsoft è invece convinta che Call of Duty su console Nintendo avrà una qualità anche superiore ad altri giochi Switch, sebbene per il momento si tratti di una dichiarazione generica senza effettivi riscontri.