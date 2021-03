CoD, Overwatch e VALORANT: la stella NBA Kevin Durant crede sempre più nell'esport

La superstar del basket Kevin Durant ha annunciato recentemente una partnership con Andbox, l'organizzazione madre che possiede e gestisce una squadra di VALORANT e le due franchigie di New York attive nei campionati Activision Blizzard: i Subliners per la Call of Duty League e i NYXL per la Overwatch League.

La consistenza dell'investimento di Durant, che include anche il suo socio Rich Kleiman e la loro azienda Thirty Five Ventures, non è stata – ovviamente – rivelata.

Non è la prima volta che vediamo Durant "impegnato" nel settore. Già nel 2018 Evolution Media, una società guidata dall'agenzia sportiva Creative Artists Agency e TPG Growth, ha guidato un round di finanziamento di 38 milioni insieme ai St. Louis Cardinals, al giocatore - allora - dei Golden State Warriors Kevin Durant. Il giocatore aiuterà Andbox ad aumentare la consapevolezza e la penetrazione del marchio, e collaborarerà per la creazione di tornei online ed eventi dal vivo con i giocatori e a creare prodotti con un brand riconoscibile e affermato.

I fan inizieranno anche a vedere l'abbigliamento di Durant brandizzato Andbox. Secondo l'articolo pubblicato su Forbes, Durant è un appassionato giocatore di Call of Duty e – stranamente – NBA 2K. L'attaccante dei Brooklyn Nets ha dichiarato in un comunicato stampa di essere entusiasta di rappresentare gli esportivi di New York.

Durant non è l'unico investitore entrato in Andbox. Insieme al CEO di Warby Parker Neil Blumenthal e all'ex CEO di Brooklyn Nets David Levy, Durant si unisce all'attore Michael B. Jordan, che si sta preparando per il suo debutto alla regia con Creed 3.