COD si rinnova: reti sotterranee in Warzone, nuova mappa per Vanguard

Gli sviluppatori di stanza presso Raven Software, Sledgehammer Games, Beenox e Toys for Bob proseguono i propri sforzi congiunti per offrire un costante supporto all'evoluzione della terza stagione di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard.

In questo quadro, diviene ora disponibile un ricco aggiornamento, con il quale debutta un nuovo sistema di movimento in quel di Caldera. Il nuovo Underground Transit System, sviluppato da Toys For Bob, consente ai giocatori di raggiungere i principali punti d'interesse dell'isola tramite percorsi sotterranei. Con 14 punti d'ingresso disseminati per l'isola, la nuova rete mira ad aggiungere dinamicità alle sfide di Call of Duty: Warzone.



Novità in arrivo anche per i giocatori di Call of Duty: Vanguard, che possono ora testare una nuova mappa. Battezzata "Sphere", anche quest'ultima invita la community ad esplorare un mondo sotterraneo. In questa piccola mappa multiplayer, infatti, gli appassionati troveranno ad attenderli un dedalo di miniere di carbone, nel quale si cela un laboratorio militare dedito allo sviluppo di nuove armi. In superficie, attende invece un piccolo villaggio di minatori, in pieno stile western.



Nel frattempo, ricordiamo che restano attivi in-game i contenuti di COD dedicati a King Kong e Godzilla, che di recente hanno portato alcuni calciatori del Real Madrid a scontrarsi in COD: Warzone.