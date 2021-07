COD Slipstream: anche un AC-130 nell'evento reveal di Warzone?

Siamo ormai nel bel mezzo dell'estate e Activision, azienda attualmente al centro di numerose polemiche, non ha ancora svelato al pubblico il prossimo capitolo di Call of Duty, il cui sottotitolo potrebbe essere Slipstream. Secondo un leaker, però, lo sparatutto sarà annunciato prossimamente all'interno di COD Warzone.

A svelarlo è stato il dataminer francese Alaix COD, il quale ha pubblicato sul suo account Twitter un brevissimo file audio che lascia intendere l'imminente evento all'interno del battle royale. Dalle poche informazioni emerse grazie all'ermetico utente, presto Warzone accogliere un evento in game simile a quello al quale abbiamo assistito all'annuncio di Black Ops Cold War o tra una stagione e l'altra di Fortnite Capitolo 2. Molto probabilmente l'evento vedrà un AC-130 sorvolare lo spazio aereo di Verdansk e colpire in qualche modo l'attuale mappa del free to play, che entro la fine dell'anno potrebbe essere sostituita da una nuova arena. Non è da escludere che l'evento possa arrivare a cavallo tra la Stagione 4 e la Stagione 5 dei due sparatutto in prima persona e, di conseguenza, potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle novità della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.