COD Slipstream: l'annuncio avverrà ad agosto su Warzone, secondo Tom Henderson

Si avvicina sempre più il momento del reveal ufficiale di Call of Duty Slipstream, così come è ufficiosamente conosciuto il prossimo capitolo della fortunata serie sparatutto di Activision (precedentemente era stato accostato al nome di COD Vanguard).

Il publisher statunitense ha confermato che un nuovo episodio "pensato per la nuova generazione di console" arriverà entro fine anno, ma ancora non è stato diffuso alcun dettaglio concreto sulla natura del progetto. In ogni caso, sembra che non dovremo aspettare troppo prima che qualcosa di nuovo venga a galla.

Stando a quanto dichiarato dal noto insider Tom Henderson, che nelle scorse settimane ha già rivelato possibili dettagli su GTA 6 di Rockstar Games, Activision sfrutterà l'ormai ben consolidato universo di Call of Duty Warzone per svelare il prossimo capitolo premium della serie. L'insider, tra i più attendibili del settore del gaming, ha poi aggiunto che il reveal non arriverà oltre la metà di agosto. Dal 25 al 27 dello stesso mese si terrà la GamesCom 2021 e Activision - che ha già confermato la sua partecipazione alla fiera digitale - potrebbe a quel punto fornire dettagli aggiuntivi sul titolo.

Recentemente è stata avvistata una Alpha di COD Slipstream per PlayStation 5, ma Activision non ha fornito alcun commento ufficiale al riguardo.