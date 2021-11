COD Vanguard afflitto da crash incessanti: Sledgehammer Games cerca una soluzione

Sembra che Call of Duty Vanguard sia attualmente afflitto da una continua serie di crash che stanno interessando tutte le versioni, rendendo al momento molto difficile riuscire a giocare correttamente con il titolo firmato Activision. Al corrente della situazione, Sledgehammer Games si è subito messa al lavoro per trovare una soluzione al problema.

I ripetuti crash sarebbero collegati all'evento I Segreti del Pacifico, da poco disponibile su tutte le piattaforme: per questa ragione gli sviluppatori hanno deciso di disattivarlo momentaneamente, almeno fin quando non verrà trovata una soluzione definitiva al bug. Per adesso, tuttavia, non sono state fornite indicazioni su quando tutto dovrebbe tornare alla normalità e riabilitando al tempo stesso il recentissimo evento, che consiste nel mettersi ad esplorare la mappa di Verdansk per recuperare oggetti provenienti da un'altra epoca: ciò consente di sbloccare informazioni legate a Caldera, la nuova mappa di COD Warzone attesa per il prossimo 8 dicembre 2021.

In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare nuovamente l'ultimo episodio della longeva serie bellica senza correre il rischio di costanti crash, vi rimandiamo alla nostra recensione di COD Vanguard Multiplayer e Zombie. Di recente si sono inoltre diffusi rumor sul possibile abbandono dell'uscita annuale per Call of Duty, sebbene il famoso insider Tom Henderson lo escluda in maniera categorica.