COD Vanguard Alpha, preload disponibile: 10 GB di differenza tra PS4 e PS5

Il processo per scaricare la versione di prova di Call of Duty: Vanguard ha preso ufficialmente il via, con la community videoludica che può ora procedere con il pre-load dell'Alpha dello shooter.

Questo primo test, lo ricordiamo, è riservato unicamente all'utenza attiva su console Sony, con PlayStation 4 e PlayStation 5 che ospiteranno il contenuto per 48 ore. Completamente gratuita, l'Alpha di Call of Duty: Vanguard può ora essere scaricata su entrambi gli hardware, ma con un'importante differenza in termini di peso.



Come potete verificare dallo screenshot disponibile direttamente in calce a questa news, i giocatori PS4 dovranno infatti scaricare ben 10 GB in più rispetto agli utenti PlayStation 5. Nello specifico, l'Alpha del nuovo COD, nella sua versione PlayStation 4, è caratterizzata da un peso pari a 30,599 GB. Diversamente, la versione PlayStation 5 del contenuto presenta un peso che, pur rilevante, è decisamente più contenuto, pari a 20,376 GB.



I server di gioco dedicati all'Alpha saranno attivati il prossimo venerdì 27 agosto, alle ore 19:00 (fuso orario italiano) in punto. Per ingannare l'attesa, gli appassionati possono dedicarsi alla visione del primo gameplay di Call of Duty: Vanguard, che sarà trasmesso mercoledì 25 agosto in occasione dello svolgimento della Gamescom 2021.