COD Vanguard: l'Alpha ha svelato l'aspetto del loot in 'Warzone 2.0'?

Come ben saprete, entro la fine dell'anno non arriverà solo Call of Duty Vanguard, ma è prevista anche una vera e propria rivoluzione per il popolare Call of Duty Warzone, free to play che verrà stravolto sotto molteplici aspetti che gli permetteranno di allinearsi dal punto di vista grafico e del gameplay al prossimo capitolo.

Sebbene non si conoscano nel dettaglio le modifiche in arrivo nel battle royale di Activision, è stato impossibile per i giocatori dell'Alpha di Call of Duty Vanguard, disponibile in questo weekend per un periodo di tempo limitato, non notare alcuni interessanti particolari. Nell'unica modalità disponibile in questa versione di test, ovvero Collina dei Campioni, i giocatori che vengono eliminati dalla competizione lasciano cadere a terra tutto l'equipaggiamento, incluse le armi. Ed è proprio grazie a questa particolare meccanica che è stato possibile vedere l'aspetto del loot a terra e i colori appartenenti ai vari livelli di rarità, i quali molto probabilmente saranno molto simili (se non identici) nel 'nuovo Warzone'.

Prima di lasciarvi alle immagini che abbiamo catturato per voi nel corso della prova dello sparatutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con trucchi e consigli per affrontare la Collina dei Campioni nell'Alpha di Call of Duty Vanguard, la quale sarà giocabile fino a domani sera in maniera completamente gratuita da tutti i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5.