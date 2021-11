COD Vanguard arriva venerdì: orario di lancio, integrazione con Warzone e bonus preordine

Tra i nuovi giochi di novembre 2021 troviamo il prossimo capitolo della serie di Activision, con Call of Duty: Vanguard in arrivo questa settimana.

La data di lancio dello shooter in prima persona è infatti fissata per la giornata di venerdì 5 novembre, in contemporanea PC e console. Sul fronte dell'orario di lancio, confermiamo che Call of Duty: Vanguard sarà accessibile su PlayStation Store (versioni PlayStation 4, PlayStation 5) e Xbox Store (versioni Xbox One e Xbox Series X|S) a partire dalla mezzanotte (ora italiana) tra giovedì 4 e venerdì 5 novembre. In merito alla versione PC del gioco, Activision non ha al momento offerto dettagli specifici, ma è probabile che Battle.net possa accogliere il nuovo COD nel medesimo orario delle versioni console.

I giocatori interessati sono ancora in tempo per procedere con il preordine di Call of Duty: Vanguard, che, a seconda dell'edizione scelta, garantirà l'accesso a diversi bonus. Di seguito i dettagli:

Progetto Maestria in BOCW/WZ;

L'operatore Arthur Kingsley in BOCW/WZ;

Skin Fantasma della guerra in BOCW/WZ;

Pacchetto Armi Prima Linea;

Ricordiamo infine che l' integrazione tra COD: Vanguard e COD: Warzone diverrà operativa a partire dal prossimo. Per l'occasione, il battle royale gratuito cambierà nome, trasformandosi in. Il free to play di Activision accoglierà così la nuova mappa Caldera, dando il via alla Stagione 1 di COD: Warzone Pacific Siete pronti a imbracciare le armi in