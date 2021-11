COD Vanguard: arriva il primo weekend di prova gratis, Shipment ha una data

Arriva a sorpresa da parte di Activision l'annuncio del primo weekend di prova gratuito del nuovo Call of Duty Vanguard, il cui comparto multiplayer potrà essere testato da qualsiasi giocatore senza limitazioni.

Su tutte le piattaforme sulle quali lo sparatutto in prima persona è disponibile, gli utenti potranno scaricare il prodotto senza costi aggiuntivi e giocare l'intero comparto multigiocatore online nel periodo compreso tra domani, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 19:00 del fuso orario italiano alla stessa ora del prossimo 22 novembre. La finestra di tempo durante la quale i giocatori potranno giocare gratis all'ultima iterazione della serie non è stata scelta in maniera casuale, dal momento che ad accompagnare l'annuncio del weekend gratis è arrivato anche quello relativo al primo DLC gratis di Call of Duty Vanguard, il quale accoglierà l'amatissima mappa Shipment nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre 2021.

