COD Vanguard avrà il FOV slider su console, arriverà anche su Warzone?

Nel corso del lungo livestream dedicato al nuovo capitolo della longeva serie sparatutto, Activision ha svelato numerosi dettagli riguardanti Call of Duty Vanguard. Oltre ad aver esposto i contenuti della Beta su PlayStation, gli sviluppatori hanno rivelato qualcosa in più riguardo alle caratteristiche tecniche dello shooter su console.

Il FOV slider è una delle aggiunte maggiormente richieste da parte degli utenti console di Call of Duty: un campo visivo ridotto, del resto, costituisce un handicap non da poco per chi affronta gli avversari su PC, in grado invece di gestire a proprio piacimento questo aspetto. Ebbene, Sledgehammer Games ha confermato che tra le opzioni di Call of Duty Vanguard su console ci sarà anche un FOV slider, tramite cui gli utenti potranno annullare il gap con l'utenza PC. Naturalmente, da questo potrebbero conseguire problemi di tipo prestazionale, a causa delle potenzialità hardware limitate delle console (soprattutto se la feature dovesse essere confermata anche per piattaforme old gen).

Il FOV slider per console è per la verità già presente in COD Black Ops Cold War, che tuttavia utilizza un engine differente da quello di COD Modern Warfare e Vanguard. Sarà interessante a questo punto capire se la funzionalità apparirà anche all'interno di COD Warzone che, come affermato da Raven Software, adotterà appieno il motore grafico di Vanguard, che consiste in una versione aggiornata dell'engine che già sorregge Modern Warfare.

Raven Software ha inoltre colto l'occasione per mostrare per la prima volta la nuova mappa di COD Warzone che ci porterà nel Pacifico. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima del multiplayer di COD Vanguard.