COD Vanguard, avvistamenti per l'Alpha del nuovo Call of Duty: i dettagli

La presentazione di Call of Duty: Vanguard è ormai alle porte, con l'appuntamento con il reveal dello shooter di casa Activision fissato per la serata di oggi, giovedì 19 agosto.

Mentre mancano poche ore all'appuntamento con il reveal, che avverrà all'interno dell'universo di Call of Duty: Warzone, emergono però in rete alcuni primi dettagli legati ad una presunta Alpha dello shooter. Come potete verificare in calce a questa news, i primi avvistamenti riferiscono di una versione di prova del gioco attesa su PlayStation 5. Quest'ultima, si apprende, dovrebbe avere un peso pari a 20.376 GB e dovrebbe presentarsi aggiornata alla versione 01.001.000.

Secondo i dataminer, la Call of Duty: Vanguard Champion Hill Alpha potrebbe ad ogni modo approdare anche sulle altre piattaforme gaming. In questa fase, potremmo ad esempio ipotizzare un esordio in anteprima su PS5, con successivo arrivo dell'Alpha del nuovo COD anche su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC. Nulla, ad ogni modo, è stato confermato da Activision in via ufficiale.



Per saperne eventualmente di più, non sarà tuttavia necessario attendere molto. All'appuntamento serale mancano poche ore: vi invitiamo a seguirlo in nostra compagnia, con la Redazione che commenterà il reveal di COD: Vanguard in diretta sul canale Twitch di Everyeye.