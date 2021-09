COD Vanguard Beta: arrivano i primi video di confronto tra PS5 e Xbox Series X

Da qualche ora è possibile provare la versione Beta di Call of Duty Vanguard non solo su PlayStation ma anche su PC e Xbox. L'approdo del test su tutte le piattaforme ha inevitabilmente dato il via ad una serie di confronti sul versante tecnico tra le due versioni per console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X.

Per quello che riguarda la risoluzione, entrambe le versioni della Beta di Call of Duty Vanguard optano per quella dinamica, la quale spazia dai 2160p ai 1620p con Xbox Series X che tende a mantenere una definizione maggiore rispetto alla controparte Sony. Su Series S, invece, il gioco varia da 1440p a 900p. Come vi abbiamo già segnalato, la Beta di COD Vanguard soffre di qualche bug grafico e sembra che la versione più colpita da queste problematiche sia quella Xbox Series X quando si abilitano i 120Hz. Passando invece al dettaglio grafico, le analisi fanno emergere ombre, fogliame e texture pressoché identiche su tutte le piattaforme, ad eccezione di riflessi più definiti su PS5 e di una minore draw distance su Series S. Sembra quindi che le differenze tra Xbox Series X e PlayStation 5 siano minime e che i problemi principali della Beta si verifichino nella modalità a 120Hz della console next-gen di Microsoft.

