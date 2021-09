COD Vanguard: la Beta ingiocabile per alcuni utenti Xbox, gravi bug grafici

Dopo essere arrivata in esclusiva su piattaforme PlayStation, la Beta di Call of Duty Vanguard è giunta anche su Xbox. Diversi possessori delle console Microsoft stanno però riscontrando dei problemi tecnici tanto gravi da rendere praticamente impossibile giocare a queste versione di prova dello sparatutto.

Come testimoniano le clip riportate dall'account Twitter ModernWarzone a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, i bug in questione vanno a distruggere completamente l'aspetto grafico del gioco, rendendo impossibile compiere qualsiasi azione in-game, e trasformando lo shooter in un'esperienza psichedelica anziché bellica. Per alcuni, la gravità del problema risulta essere minore, ma le sessioni vengono pur sempre interrotte e minate dall'apparizione di bug imprevisti.

Sappiamo bene come una fase Beta non escluda affatto la presenza di problematiche tecniche, ed è per questo che gli sviluppatori chiedono il feedback dell'utenza affinché il tutto venga risolto in tempo per la release ufficiale. Detto questo, il caso in questione sembra andare al di là delle classiche imperfezioni che un titolo può presentare a pochi mesi dal lancio, ed è necessario che gli sviluppatori intervengano il prima possibile.

Fortunatamente, Sledgehammer Games ha già dichiarato di essere venuta a conoscenza del problema, ed ha precisato di essersi immediatamente messa all'opera per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile. La Beta di COD Vanguard è attualmente disponibile su PlayStation (per tutti i giocatori), PC e Xbox (solo per chi possiede un codice). A partire dal 18 e fino al 20 settembre, la versione di prova sarà liberamente accessibile senza alcuna limitazione di sorta. Per ulteriori approfondimenti sulla nuova installazione del franchise di Activision, vi rimandiamo alle nostre prime impressione del multiplayer di COD Vanguard.