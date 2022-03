COD Vanguard: nuovo bug dà ai giocatori wallhack legale, lobby in pericolo

A pochi giorni dalla ultima patch per Call of Duty Vanguard, che segue l’aggiornamento rilasciato a fine febbraio, un utente ha segnalato un pericoloso bug che permetterebbe ai giocatori di ottenere un wallhack “legale” sfruttando la Bomba Planante ottenibile con una semplice serie di uccisioni. Che succede?

Grazie a Hunt, noto su Twitter come “iF0RL0”, possiamo vedere in prima persona l’esperienza di gioco che avrebbe portato alla manifestazione di questo glitch. Dopo la serie di uccisioni, egli ha chiamato la Bomba Planante senza particolari stratagemmi o trucchetti e, dopo averla utilizzata, ritorna sul campo di battaglia con un piccolo, grande vantaggio: i nemici sono ancora contrassegnati dai cerchi rossi visualizzati durante l’utilizzo della Bomba.

Per il resto del filmato si vede quindi che, anche una volta chiusa la schermata dedicata alla Glide Bomb, i cerchi rossi continuano a identificare gli avversari attraverso qualsiasi superficie e a qualsiasi distanza. Come affermato dallo stesso utente nel thread, una volta ucciso i cerchi svaniscono ma, attivando un’altra Bomba Planante, il glitch si manifesta nuovamente.

Le lobby di Vanguard sono pertanto in pericolo ora come ora, dato che basta sfruttare questo glitch per ottenere un vantaggio importante sul team avversario in qualsiasi modalità. Non è noto se gli sviluppatori hanno già riconosciuto l’esistenza di tale bug e si sono già attivati per risolverlo, ma si spera in un fix rapido affinché l’esperienza di gioco non venga compromessa a lungo.

