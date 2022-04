COD Vanguard: un fastidioso bug impedisce di personalizzare le proprie classi

Nel mentre in Call of Duty Warzone il ritorno dei veicoli ha causato l'arrivo di un nuovo bug che rende i muri invisibili su Rebirth Island, ecco che altre problematiche tecniche vengono segnalate dalla community di Call of Duty Vanguard di Sledgehammer Games.

Come segnalato in un post su reddit, sembra che un bug che ha colpito il comparto multiplayer online dello shooter bellico stia impedendo ad alcuni giocatori di accedere alle proprie classi ed apportare modifiche e personalizzazioni. Come mostrato nella breve clip che trovate più in basso, andando a cliccare su uno dei loadout customizzati, il gioco rimanda indietro l'utente al menu principale del multiplayer di COD Vanguard.

Gli altri redditor sono intervenuti nella discussione per offrire al giocatore alcune possibili soluzioni: alcuni suggeriscono di ripristinare allo stato di default le classi, mentre secondo altri è possibile apportare tutte le modifiche del caso direttamente in-game, durante una partita. Certamente non parliamo di metodi ideali, ma potrebbero fungere da efficaci workaround nell'attesa che il team di Sledgehammer intervenga con una patch correttiva.

Recentemente è stato confermato che Treyarch introdurrà in Call of Duty Vanguard una nuova mappa dedicata alla modalità Zombies, ed anche COD Black Ops Cold War si appresta a ricevere il remake della mappa Jungle.