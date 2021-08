COD Vanguard: quali sono i Call of Duty ambientati nella Seconda Guerra Mondiale?

La presentazione di COD Vanguard avvenuta a margine dell'evento di COD Warzone ha confermato il ritorno della serie al suo scenario più rappresentivo, ossia quello della Seconda Guerra Mondiale. Ripercorriamo allora la storia della saga FPS di Activision per scoprire tutti gli altri capitoli con il medesimo setting.

Sin dalle origini, il percorso ludico e narrativo tracciato da Infinity Ward per dare forma all'esperienza sparatutto di Call of Duty ha seguito indelebilmente il resoconto dei reduci delle battaglie più spaventose combattute sul fronte occidentale e orientale del secondo conflitto mondiale. Dai primi due capitoli targati Infinity Ward alle esperienze firmate da Treyarch e Sledgehammer, eccovi allora la lista completa dei videogiochi della serie di COD ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale:

Call of Duty

Il titolo d'esordio dell'epopea FPS di Activision è stato lanciato il 29 ottobre del 2003. Sviluppato da Infinity Ward, il gioco ha saputo calamitare immediatamente le attenzioni degli appassionati per l'approccio cinematografico al racconto delle battaglie combattute dai soldati di fanteria e dai piloti di carri armati degli eserciti alleati, con un focus sulle storie narrate dai reduci inglesi e americani. Il grande successo riscosso al lancio e nei mesi successivi da Call of Duty spinse Activision a supportare attivamente il titolo con diverse espansioni che ne hanno ampliato il recinto autoriale e ludico, fino a coinvolgere porting "non canonici" come quello del 2004 per l'ormai quasi dimenticata console Nokia N-Gage.

Call of Duty 2

Il sequel di Call of Duty è stato commercializzato nell'ottobre del 2005. Il titolo, sviluppato anch'esso da Infinity Ward, ha consentito alla sussidiaria di Activision di sfruttare l'esperienza maturata con il capitolo originario e la maggiore potenza di console come Xbox 360 per rendere ancora più immersiva e profonda l'esperienza di gioco. La campagna principale si focalizza sulle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale per narrare le gesta eroiche compiute dai soldati dell'Esercito britannico, dalle truppe schierate in Europa dagli Stati Uniti e dai soldati dell'Armata Rossa. Anche in questo caso, l'incredibile successo commerciale di Call of Duty 2 spronò Activision nel realizzare per i mesi successivi delle versioni apposite per telefoni cellulari, Pocket PC e per la primissima generazione di smartphone con monitor a colori e funzionalità grafiche avanzate.

Call of Duty 3

L'ultimo capitolo della trilogia originaria di COD, pubblicato nel novembre del 2006, ha visto avvicendarsi il team di Infinity Ward con quello di Treyarch, dando così vita a una sorta di "staffetta videoludica" che proseguirà negli anni successivi. Anch'esso destinato a conquistare il mercato con milioni di copie vendute sulle piattaforme più disparate (ma non su PC, per la prima volta dall'inizio della serie), Call of Duty 3 ha permesso ai giocatori di cimentarsi in una serie di missioni di stampo cinematografico interpretando, di volta in volta, i soldati scelti degli eserciti americani, canadesi, polacchi e britannici, come pure i membri della Resistenza francese nella Sacca di Falaise dopo il D-Day.



Call of Duty WWII



Terminata la trilogia "classica", la serie di Call of Duty abbandonò il setting storico della Seconda Guerra Mondiale per i successivi dieci capitoli, per poi farvi ritorno nel novembre del 2017 con Call of Duty WWII. Commercializzato a novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco riporta gli appassionati sul fronte occidentale per raccontare le gesta compiute da una squadra speciale della Prima Divisione Fanteria, impegnata negli eventi storici dell'Operazione Overlord. Al timone del titolo troviamo Sledgehammer Games, la casa di sviluppo a cui Activision, anche grazie al successo ottenuto a livello internazionale con il progetto di COD WWII, affiderà per gli anni successivi lo sviluppo di Call of Duty Vanguard, il gioco che sarà disponibile dal 5 novembre 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.