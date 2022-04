COD Vanguard e Cold War: dal remake di Jungle alle novità di Zombies, ecco cosa ci aspetta

Nel corso della serata i canali social ufficiali di Treyarch si sono aggiornati con un nuovo post che svela quali sono i contenuti in sviluppo da parte della software house per gli ultimi due capitoli principali di Call of Duty, Vanguard e Black Ops Cold War, e per il battle royale gratis.

Vanguard riceverà una nuova mappa della modalità Zombies che riporterà il classico sistema di progressione a round, il quale è totalmente assente in questo capitolo. Dovrebbe trattarsi di una sorta di remake di Shi No Numa il cui arrivo nel gioco sarà accompagnato da mimetiche, quest, armi speciali e tanti altri piccoli extra. Sembrerebbe che Treyarch stia anche lavorando alla modalità di gioco classificata dello sparatutto, così da migliorarne i meccanismi che la regolano e le ricompense che i giocatori possono ricevere scalando le classifiche.

Il team di sviluppo avrebbe inoltre deciso di continuare a supportare Call of Duty Black Ops Cold War, il quale non solo riceverà nuove armi e bundle (compatibili anche con Warzone), ma anche una serie di contenuti extra. Per il vecchio episodi della serie sono infatti previsti il ritorno della vecchia mappa Jungle, un aggiornamento delle mappe Zombies Outrbeak e Onslaugh e un nuovo segreto sempre per la modalità Zombies. Come se non bastasse, la software house sta anche creando i contenuti che arriveranno in futuro nella serie, probabilmente anche nel prossimo capitolo.

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo nel gioco, vi ricordiamo che con la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone potrebbe arrivare Godzilla.