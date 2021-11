COD Vanguard: come sbloccare le skin Golden Viper, Plague Diamond e Dark Aether

Call of Duty mette da sempre alla prova i giocatori per ottenere le ricompense più ambite. Tra queste troviamo le mimetiche delle armi, che nella modalità Zombie di Call of Duty Vanguard (ecco la recensione della campagna di Call of Duty Vanguard) richiedono di raggiungere alcuni specifici traguardi: ecco come sbloccare le skin Golden Viper, Plague Diamond e Dark Aether.

Per ottenere Golden Viper, l'obiettivo da completare è in realtà molto semplice: dovete infatti sbloccare tutte e 10 le skin di un'arma nella modalità Zombie (a tal riguardo, ecco come funziona la meccanica Covenant in Call of Duty Vanguard Zombie), affrontando le varie sfide proposte dal gioco. Dopo averle acquisite tutte riceverete questa particolare estetica. Lo stesso discorso vale per Plague Diamond, anche se con un efficiente di difficoltà più elevato. Il vostro traguardo è infatti quello di ottenere 10 mimetiche per ogni arma di una specifica categoria: se, ad esempio, desiderate applicare la verniciatura su un fucile d'assalto, dovrete prima completare l'intero gruppo di armi associate dello stesso tipo.



Infine, per arrivare al premio più ambito, Dark Aether, è necessario ottenere Plague Diamond per tutte le armi presenti nella modalità Zombie. Sarete perciò obbligati a giocare per diverso tempo con ognuna delle bocche da fuoco disponibili, armandovi della pazienza necessaria per reclamare la skin.