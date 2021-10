COD Vanguard, confermati i bonus PS4 e PS5: nuovi chiarimenti sul periodo di esclusiva

Nel ripubblicare sui canali PlayStation il video sulla Campagna di COD Vanguard, Sony fornisce degli importanti chiarimenti sul periodo di esclusiva dei bonus previsti per coloro che giocheranno al kolossal FPS di Activision su PS4 e PlayStation 5.

Al termine delle scene in cinematica sulle attività da svolgere nella campagna principale dell'attesissimo sparatutto di Sledgehammer, i curatori dei social di SIE hanno aggiunto la schermata riepilogativa sui contenuti per i preordini di COD Vanguard e, soprattutto, il messaggio che ribadisce la presenza di bonus esclusivi per le versioni PS4 e PS5.

Il post con cui Sony affida la chiusura del nuovo Cinematic Trailer di Vanguard specifica come "i giocatori PlayStation riceveranno dei bonus rappresentati da contenuti aggiuntivi ed ulteriori benefit che non saranno disponibili su altre piattaforme fino all'1 novembre 2022".

L'esclusiva temporale sui contenuti inediti e sui "benefit" di COD Vanguard per PS4 e PS5, quindi, durerà all'incirca un anno, in funzione dell'uscita dell'FPS di Activision fissata per il 5 novembre su PC e console PlayStation e Xbox, sia di questa che della passata generazione.

Mentre aspettiamo di conoscere i bonus previsti in esclusiva su piattaforme Sony, vi rimandiamo a questo approfondimento che illustra il lavoro portato avanti da Sledgehammer Games per apportare i cambiamenti di Call of Duty Vanguard dopo la Beta.