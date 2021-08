COD Vanguard: il cross-gen bundle pesa 270GB su Xbox; reveal del multiplayer imminente

A seguito dell'evento reveal tenutosi in quel di Verdansk, sappiamo ora tutti i dettagli riguardanti Call of Duty Vanguard. Sul Microsoft Store sono state aggiunte le informazioni riguardanti il peso di download che avrà il nuovo sparatutto di Activision e Sledgehammer.

Sul marketplace digitale viene specificato che il peso di Call of Duty Vanguard varierà su Xbox a seconda della piattaforma di riferimento. Se su Xbox Series X sarà necessario scaricare 95GB di dati, su Xbox One basteranno 75GB. A questi bisognerà aggiungere la scontata patch del day one, e c'è da tenere a mente che, man mano che il titolo verrà costantemente aggiornato, andrà ad aumentare sempre più il quantitativo di dati preso in considerazione. Esattamente come accaduto con Modern Warfare e Black Ops Cold War, avrete in ogni caso la possibilità di selezionare i contenuti che vi interessa installare sulla vostra console.

Il Microsoft Store cita anche le edizioni Beta del gioco, che invece richiederanno all'incirca 50GB di spazio disponibile sia su Xbox Series X che Xbox One.

È infine presente un cross-generation bundle di Call of Duty Vanguard, che secondo la descrizione occuperà ben 270GB e includerà le versioni Xbox Series X e Xbox One in un'unica raccolta. Saranno presenti anche le versioni Beta dello sparatutto, ed è questo il motivo che giustifica un peso di download così tanto impegnativo.

Segnaliamo inoltre che, come rivelato da una nuova email spedita direttamente da Activision, il multiplayer di COD Vanguard sarà rivelato tramite uno "Sneak Peek" il 22 agosto, durante la Championship Sunday.

Ricordiamo che COD Vanguard sarà pubblicato il 5 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Il titolo verrà integrato in COD Warzone, il battle royale che riceverà una mappa nuova e l'anticheat all'uscita di Vanguard.