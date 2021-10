COD Vanguard, tutti i dettagli sulla Campagna: cinque eroi e la nascita della Task Force 1

A breve distanza dalla pubblicazione dell'ultimo story trailer di Call of Duty: Vanguard, il team di Sledgehammer Games offre alcuni dettagli aggiuntivi sulla Campagna principale del nuovo shooter.

Quest'ultima vedrà protagonisti "cinque semplici soldati", chiamati a rivestire il ruolo di eroi nella cornice della Seconda Guerra Mondiale. L'intrecciarsi dei loro cammini permetterà a Call of Duty: Vanguard di raccontare l'origine della Task Force 1.

La trama dello shooter Activision si aprirà con il giocatore impegnato in un'importante missione di infiltrazione. L'obiettivo è mettere le mani sui dati del cosiddetto "Progetto Fenice", una ricerca militare di vitale importanza per le forze dell'Asse. Accanto a noi in questa importante operazione, troveremo quattro soldati: il Sottotenente Lucas Riggs, distintosi nella campagna in Nord Africa, il Tenente Wade Jackson, dal fronte del Pacifico, la Tenente Polina Petrova, figura di riferimento sul Fronte orientale, e il Sergente Arthur Kingsley, del Nono Battaglione paracadutisti dell'Esercito britannico. Insieme, il gruppo rappresenterà il fulcro delle Forze Speciali, destinate a trovarsi faccia a faccia con il pericoloso nazista a capo delle ricerche del Progetto Fenice: Hermann Wenzel Freisinger.



Mentre lavora ai cambiamenti suggeriti dalla Beta di COD: Vanguard, Sledgehammer promette di offrire presto ulteriori informazioni sulla Campagna principale del proprio nuovo sparatutto a sfondo bellico.