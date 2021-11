COD Vanguard, Dr Disrespect boccia il titolo Activision: 'È terribile'

Call of Duty Vanguard è disponibile dallo scorso 5 novembre su PC e console PlayStation e Xbox, e come ogni nuova iterazione del brand firmato Activision non poteva mancare un gran numero di streamer pronti a cimentarsi con il nuovo capitolo per la gioia dei loro seguaci su Twitch o Youtube.

Tra questi non poteva mancare lui, il celebre Dr Disrespect, che ha costruito la sua fama cimentandosi con i più popolari FPS e battle royale disponibili sul mercato, serie di COD inclusa. Inevitabile dunque che al lancio del gioco sviluppato da Sledgehammer Games si buttasse subito a capofitto con le nuove, adrenaliniche battaglie ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma sembra che il suo iniziale entusiasmo di fronte a COD Vanguard sia un poco alla volta diminuito nel corso dello stream, mostrando sempre più insoddisfazione nei confronti del gioco.

La situazione è degenerata a tal punto che il popolare streamer ha iniziato ad inveire contro il titolo Activision, arrivando a gridare "andiamo a perdere neuroni". Dopo diverse ore, Dr Disrespect ha deciso che ne aveva abbastanza di Vanguard, concludendo la sua partita. "È terribile", ha detto, aggiungendo che "non voglio essere così negativo, ma non mi sono affatto divertito con il gioco. È un problema mio". Dr Disrespect è comunque ben noto alla community per i suoi commenti spesso molto diretti e senza peli sulla lingua, sebbene non sia da escludere che possa magari cambiare idea qualora decida di giocarci ancora.

Bisogna comunque dire che anche nella nostra recensione di COD Vanguard multiplayer e zombie, dove abbiamo dato il nostro verdetto definitivo, sono emerse alcune criticità riguardanti l'ultimo episodio della serie. Nonostante ciò, COD Vanguard ha conquistato il podio della classifica vendite UK, segnando quindi un'ottima partenza per la produzione Sledgehammer Games.